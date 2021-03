The Family Man Season 2 Release Date, Cast, Download

The Family Man Season 2 is much-awaited ever. The first season has earned huge success. So, there is a huge demand for season 2. The public is eagerly waiting for The Family Man Season 2.

The Family Man Season 1 has rated 8.5 out of 10 on IMDB. Let’s talk about the cast of The Family Man Season 2.

The Family Man Season 2 Release date:

द फैमिली मैन सीज़न 2 रिलीज़ डेट, प्लॉट और कास्ट।

फैमिली मैन सीज़न 2 कभी भी बहुप्रतीक्षित है। पहले सीज़न ने भारी सफलता अर्जित की है। इसलिए, सीजन 2 की भारी मांग है। जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है।

पारिवारिक मैन सीजन 1 ने IMDB पर 10 में से 8.5 का मूल्यांकन किया है। बात करते हैं द फैमिली मैन सीजन 2 की कास्ट की।

परिवार के मैन सीजन 2 के कलाकार और पात्र:

सीज़न 2 में, हम उम्मीद करते हैं कि एक ही कास्ट सीज़न 2 में वापस आएगा। फैमिली मैन सीज़न 2 के कास्ट मेंबर्स में मनोज बाजपेयी, श्रीकांत तिवारी, जेके तलपड़े के रूप में शारिब हाशमी, मोहन रहमान के रूप में नीरज माधव, सुचित्रा तिवारी, शहाब अली के रूप में प्रियमणी शामिल हैं। साजिद, श्रेया धनवंतरी जोया के रूप में, और दर्शन कुमार मनोज समीर के रूप में।

फैमिली मैन सीजन 2 में पवन चोपड़ा के रूप में शर्मा, महक ठाकुर धृति के रूप में, दलीप ताहिल कुलकर्णी के रूप में, गुल पनाग सलोनी के रूप में, और अरविंद के रूप में शरद केलकर भी शामिल हैं।

आइये देखते हैं द फैमिली मैन सीजन 2 का टीज़र।

द फैमिली मैन का पहला सीज़न 20 सितंबर 2019 को रिलीज़ किया गया था। द फ़ैमिली मैन सीज़न 1 की सफलता के बाद, निर्माताओं ने फ़ैमिली मैन सीज़न 2 बनाने का फैसला किया है।

द फैमिली मैन सीजन 2 की शूटिंग नवंबर 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में पूरी हुई थी। कुछ परिस्थितियों के कारण रिलीज़ डेट को टाल दिया गया है।

इससे पहले, द फैमिली मैन सीजन 1 12 फरवरी 2021 को रिलीज होने वाली थी। पहली रिलीज डेट की घोषणा द फैमिली मैन सीजन 2 के निर्माताओं ने जनवरी 2021 में की थी।

द फैमिली मैन सीजन 1 के मुकाबले द फैमिली मैन सीजन 2 में ज्यादा सस्पेंस रहेगा। सीजन 2 की कहानी लंदन में जारी रहेगी। इसकी वजह यह है कि पहला सीज़न बहुत ही सस्पेंस के साथ खत्म हुआ और यही कारण है कि दर्शकों को द फैमिली मैन सीजन 2 का बेसब्री से इंतज़ार है।

मिशन जुल्फिकार का कनेक्शन लंदन से जोड़ा गया है। इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि, द फैमिली मैन सीजन 2 में, मनोज बाजपेयी और उनकी टीम लंदन जाएगी और मिशन को पूरा करेगी।

यदि आपने अभी तक द फैमिली मैन सीज़न नहीं देखा है, तो आपको पहले द फ़ैमिली मैन सीज़न देखना चाहिए। आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर द फैमिली मैन सीजन 1 देख सकते हैं। यह वहां एचडी क्वालिटी में उपलब्ध है। लेकिन सीजन देखने के लिए, आपको सदस्यता की आवश्यकता होगी।

यदि आपके पास एक नहीं है, तो आपको पहले एक सदस्यता खरीदना होगा, और फिर आपको अमेज़ॅन वीडियो पर उपलब्ध किसी भी मौसम या फिल्म को देखने की अनुमति होगी।

