Tim Cook says China is about to bring coronavirus ‘under control’

Between the fear unleashed by the coronavirus around the worldApple Chief Executive Tim Cook said in a Feb. 27 interview with Fox Business that he is confident that China will be able to contain the impact of the virus.

“I feel like China is putting the coronavirus under control,” Cook said during the interview. “If you look at the numbers, they are falling day by day by day. I feel very optimistic.”



La nueva cepa del coronavirus, llamada SARS-CoV-2 y que provoca la enfermedad COVID-19, causa síntomas similares a la neumonía y fue descubierta en la provincia de Wuhan en China en diciembre. Hasta el momento ha infectado a más de 82,000 personas y matado a 2,800 en todo el mundo.

Apple dijo este mismo mes que el virus ha afectado la demanda de sus productos en China, así como su capacidad de producción en ese país. La empresa ensambla sus teléfonos en China y tiene proveedores en la región de Wuhan.

Apple cerró temporalmente algunas de sus tiendas en China en enero, algunas de las cuales ha reabierto desde entonces. El gigante de tecnología también cerró algunas de sus oficinas y centros de operaciones en ese país temporalmente.

En la entrevista, Cook dijo que Apple ha reabierto sus fábricas en China. “Estamos más o menos en la tercera fase del proceso de volver a la normalidad”, dijo.