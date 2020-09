The phone industry will be affected by the coronavirus

Anusak Laowilas/Getty Images



He coronavirus It will significantly impact the global cell phone market, according to market research firm IDC.

“While China, the largest smartphone market, will be hit the hardest, other major markets will be impacted by disruptions in supply chains,” according to IDC analyst Sangeetika Srivastava, who said in a press release that the Component shortages, factory closings, quarantines and travel restrictions will create roadblocks for phone makers.



De acuerdo con IDC, el mercado caerá en un 2.3 por ciento, mientras que los envíos aumentarán en un 1.3 por ciento en 2020, pero no cubrirán las expectativas planteadas en 2019 de un crecimiento del 1.6 por ciento.

Las fabricantes de teléfonos suelen revelar sus dispositivos en los meses de febrero y marzo, meses que también son utilizados para realizar pruebas finales antes de que los celulares sean lanzados a mediados del año. Por esos, las empresas podrían retrasar sus planes de lanzamiento, según IDC. Sin embargo, la agencia de investigación indicó que los envíos de teléfonos inteligentes se restablecerán en 2021 gracias a los lanzamientos de dispositivos 5G.

Una de las marcas que se ha visto afectada por los cierres de fábricas a causa del coronavirus es Apple, empresa que declaró que el virus ha afectado la demanda de sus productos por los consumidores chinos y su capacidad de producción en ese país. La empresa de California también advirtió que esta crisis golpeará sus ingresos trimestrales.

El coronavirus, que se conoce oficialmente como SARS-CoV-2 y que fue reportado por primera vez a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diciembre de 2019, ha infectado a más de 80,000 personas y ha causado más de 2,500 muertes. Sin embargo, aunque las autoridades han declarado que la posibilidad de una pandemia es real, la tasa de mortalidad es menor que la de la influenza, que en las primeras cuatro semanas de 2020 cobró la vida de 1,210 personas tan solo en Estados Unidos, de acuerdo con la CDC.

