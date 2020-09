SXSW cancels its fair for fear of contagion of coronavirus

Angela Lang / CNET



City of Austin, Texas, Officially Cancels SXSW Festival and SXSW EDU for fear of the coronavirus.

Through a press release published on March 6, SXSW organizers announced that they will cancel the festival, which would have taken place from March 13 to 22, 2020 in the city of Austin, Texas.

“We are devastated to share this news with you. ‘The show must go on’ is in our DNA, and this is the first time in 34 years that the March event will not take place. We are working on the ramifications of this unprecedented situation.” , you can read in the press release.

SXSW indicated that it is exploring options to reschedule the event and will explore the option of offering virtual options for participants.

Twitter was the first company to cancel its participation in the South by Southwest (SXSW) festival, in Austin, Texas, for the fears generated by the coronavirus, followed by Facebook, Intel, Mashable, China Gathering, TikTok, Amazon, Apple, IBM and now HBO, WarnerMedia and Netflix announce their withdrawal. Festival organizers, for their part, indicated that “there are no imminent plans to postpone any event.”

HBO announced on the morning of March 5 that as a precaution the company had decided not to attend SXSW as reported by Entertainment Weekly, while The Hollywood Reporter reported the cancellation of Netflix, a company that planned to screen five new films during the festival, among those who was the documentary LA Originals.



Por su parte, Variety informó que Apple y Amazon Studios tampoco asistirán al SXSW, por lo que los tres estrenos de las nuevas series originales de Apple TV serán cancelados, así como las proyecciones de las series de Amazon Tales of the Loop y Upload.

La primera red social que se retiró del festival SXSW fue Twitter, empresa que anunció la cancelación de su participación mediante un comunicado de prensa publicado el domingo 1 de marzo, Twitter indicó que “el 29 de febrero, informamos a nuestro personal y empezamos a notificar a nuestros socios que suspenderemos los viajes de negocios y eventos no críticos”. La participación de Twitter en SXSW incluía una conferencia del presidente ejecutivo de la red social, Jack Dorsey.

Twitter indicó que esta política continuará hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideren apropiado dejar a un lado las medidas de precaución ante una posible pandemia o cuando haya una vacuna disponible.

“A partir de hoy alentamos a todos nuestros empleados a trabajar desde casa si es que pueden. Nuestro objetivo es reducir la probabilidad de propagación del COVID-19 para nosotros y para el mundo que nos rodea”, se puede leer en una actualización realizada la tarde del 2 de marzo. Trabajar desde casa es obligatorio para los empleados en Hong Kong, Corea del Sur y Japón.

Twitter también anunció que en un esfuerzo por ofrecer información confiable sobre salud pública, la red social ajustó su herramienta de buscador para que muestre fuentes de salud autorizadas al buscar información sobre el coronavirus.

We want to help you access credible information, especially when it comes to public health. We’ve adjusted our search prompt in key countries across the globe to feature authoritative health sources when you search for terms related to novel #coronavirus. pic.twitter.com/RrDypu08YZ — Twitter Public Policy (@Policy) January 29, 2020

Por su parte, el 2 de marzo un vocero de Facebook confirmó a Business Insider que la empresa tampoco asistirá a SXSW, un día después una portavoz de TikTok dijo a CNET en Español que la empresa “había decidido no participar en SXSW este año”, y aunque la empresa piensa que el riesgo de infección es bajo, prefiere proteger la seguridad de su equipo, creadores, artistas y marcas.

Una petición para cancelar el festival SXSW, la cual ha recaudado más de 55,000 firmas, indicaba que la realización de este evento sería “irresponsable en medio de un brote”. En el estado de Texas se han confirmado 11 casos de coronavirus.

El primer evento de tecnología en ser cancelado por los temores generados por el coronavirus fue el MWC, seguido por la conferencia anual de desarrolladores F8, el evento más grande del año de Facebook. Por su parte, el Congreso de Desarrolladores de Videojuegos (GDC, por sus siglas en inglés) se pospuso para finales del verano.

El coronavirus ha infectado ya a más de 94,000 personas y causado más de 3,000 muertes en todo el mundo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que el coronavirus no es considerado como pandemia, pero que tiene potencial de serlo. Días después, la OMS indicó que el riesgo de propagación e impacto de la enfermedad había pasado de alto a muy alto a nivel global. La conferencia Google I/O sigue programada para llevarse a cabo del 12 al 14 de mayo.

