Sony Xperia 1 II: A 4K cell phone that wants to look like a Sony Alpha professional camera

Sony



The Sony Xperia 1 II (pronounced Sony Xperia 1 Mark 2) is the result of the new collaboration of different divisions of Sony Electronics, such as photography, mobile, audio and televisions.

The cell phone comes with top-notch specifications, such as the Snapdragon 865 processor (like the one in the Galaxy S20 Ultra), 8GB of RAM, 256GB of storage plus a microSD card slot and even a headphone jack for high-fidelity sound. But the greatest quality of this cell phone is in its cameras.

Sony Xperia 1 II is a cell phone that looks like a professional camera [fotos] To see photos

Like Sony Alpha professional cameras

In total, the Sony Xperia 1 II has four cameras, all with Zeiss lenses.

The main one is 24mm with 12 megapixel resolution, optical image stabilization (f / 1.7) and double photodiode. The second is a 16mm wide angle (f / 2.6) with double photodiode. The third is a 70mm telephoto with optical image stabilization (f / 3.4). And the fourth is an Indirect Time of Flight (iToF) sensor that is dedicated to detecting the depth of objects in scenes.

On the front, the Sony Xperia 1 II has an 8 megapixel camera that does not bring great improvements.

Sony says the Xperia 1 II is the first cell phone in the world to integrate burst tracking AE / AF (automatic exposure / autofocus) of up to 20fps (frames per second) that achieves up to 60 times per second calculations like cameras Sony Alpha professionals.

In addition, the Sony Xperia 1 II cell phone includes the Eye EF technology of these cameras, which has the ability to detect not only humans like the Sony Xperia 1, but can also detect the eyes of animals.

Sony



With these technologies, the company promises that its Xperia 1 II phone has the ability to take better photos even with people, animals and objects in motion. Sony promises to stand out from the competition in very limited light situations.

The company says that the app’s interface – at least in “Pro” mode – is designed to offer an experience similar to that of Sony Alpha cameras.

Similar to the Sony Xperia 1, the Xperia 1 II brings the Cinema Pro app that offers even more advanced controls for recording video like your professional cameras.

Headphone port return and good sound quality

The Sony Xperia 1 II also brings back the 3.5mm headphone port, something the company had removed from its flagship phones in recent years. It is probably the only recognized company that has made this change.

Sony says it brought the port back because many of its users have been demanding it, and also because it manages to deliver better sound quality this way.

Celulares que no se actualizarán a Android 11 6:41 /

12/9/2020

El Sony Xperia 1 II integra tecnología DSEE Ultimate que logra mejorar la calidad de sonido de canciones regulares con calidad más cercana a la alta resolución al incrementar las canciones de 44.1Khz hasta 192Khz.

Asimismo, el Sony Xperia 1 II es el primer celular en el mundo en integrar hardware de decodificación de la tecnología de sonido 3D llamada 360 Reality Audio.

Algo que me gusta mucho es que la empresa también sigue integrando en este teléfono una doble bocina frontal para ofrecer una experiencia de sonido balanceada y sobresaliente. Muchos celulares como el Samsung Galaxy S20 5G y el iPhone 11 Pro Max tienen dos bocinas, pero es solo una frontal y una lateral, así que la dirección del sonido no es tan balanceada.

Pantalla OLED 4K (equivalente a 90Hz)

Sony también sigue trabajando con su división de televisores para lograr mejorar las pantallas en sus celulares y el Sony Xperia 1 II es otra prueba de esto.

Tras integrar una pantalla OLED en el Sony Xperia 1, la empresa no solo calibró la pantalla del Xperia 1 II para ofrecer colores vibrantes y gran detalle, sino que ahora también tiene una tecnología de reducción de desenfoque en movimiento (Motion Blur Reduction) que permite que la pantalla ofrezca una tasa de actualización equivalente a 90Hz.

De esta manera, no solo los videojuegos ofrecerían mayor fluidez en las imágenes, sino también navegar por Internet o simplemente por la interfaz del celular.



Sony



Samsung ofrece 120Hz en celulares como el Galaxy S20 Plus, S20 y S20 Ultra, pero sin duda 90Hz es un cambio importante para Sony, uno que ya hemos experimentado en otros celulares como el OnePlus 7 Pro.

Diseño: Sigue siendo un Sony Xperia

La primera impresión es importante. Para bien o para mal, el Sony Xperia 1 II es muy similar a la mayoría de celulares insignia que Sony ha lanzado antes, cuando presentaba teléfonos que competían de tú a tú con los de empresas como Samsung, Apple y LG.

Esto significa que el celular sigue con una parte trasera y frontal muy plana, esquinas pronunciadas y con una apariencia como la de un ladrillo delgado. Dicho esto, el Sony Xperia 1 II aún integra un botón físico para la cámara que permite abrir el app en cualquier momento, que sirve para ajustar el enfoque y también como disparador.

El lector de huellas está ubicado en el borde lateral derecho, integrado justo en el botón de encendido.

Además, aunque sus biseles son relativamente pequeños, el Sony Xperia 1 II aún tiene los biseles superior e inferior más grandes de su categoría y no apuesta por una ceja ni tampoco por una cámara frontal integrada a través de un orificio en la pantalla.

El Sony Xperia 1 II tiene la certificación de resistencia al agua IP68, se puede cargar inalámbricamente y ejecuta Android 10 con una interfaz prácticamente pura.

Sony Xperia 1 II: Características y especificaciones

Pantalla : 6.5 pulgadas con relación de aspecto de 21:9 (OLED equivalente a 90Hz)

: 6.5 pulgadas con relación de aspecto de 21:9 (OLED equivalente a 90Hz) Resolución : 4K (HDR)

: 4K (HDR) Procesador : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 RAM : 8GB

: 8GB Almacenamiento : 256GB

: 256GB Ranura microSD : Sí

: Sí Sistema operativo : Android 10

: Batería : 4,000mAh

: 4,000mAh Carga inalámbrica : Sí

: Sí Conector de audífonos (3.5mm): Sí

(3.5mm): Sí Sonido : Bocinas estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio (HW Decode)

: Bocinas estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio (HW Decode) Cámaras : Cuatro – 16mm de 12 megapixeles (f/2.6) + 24mm de 12 megapixeles (f/1.7) con estabilización de imagen óptica + 70mm de 12 megapixeles (f/3.4) con estabilización de imagen óptica + iToF

: Cuatro – 16mm de 12 megapixeles (f/2.6) + 24mm de 12 megapixeles (f/1.7) con estabilización de imagen óptica + 70mm de 12 megapixeles (f/3.4) con estabilización de imagen óptica + iToF Cámara frontal : 8 megapixeles

: 8 megapixeles Resistencia al agua : Sí, IP68

: Sí, IP68 Videojuegos : Compatible con PS4 DualShock 4

: Compatible con PS4 DualShock 4 Color: Negro

Precio y disponibilidad

El precio del Sony Xperia 1 II podría ser de US$1,199 y disponibilidad en junio, pero la empresa confirmará esto en las próximas semanas. En su lanzamiento solo estará disponible en color negro y solamente en una configuración de almacenamiento (256GB) con ranura microSD.

Vale la pena mencionar que en algunos mercados se venderá con compatiblidad 5G y podría ser llamado Sony Xperia 1 II 5G.