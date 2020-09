Sharp will allocate one of its factories to the production of masks: report

Tomohiro Ohsumi/Getty Images



Foxconn has found a new business niche in the coronavirus crisis.

According to Washington Post, Sharp’s plant (owned by Foxconn) located in Kameyama, Mie prefecture in Japan, will temporarily put aside the production of screens to switch to making masks. According to the report, the plant will produce 150,000 masks a day, but expects to reach 500,000 a day by the end of March.



Foxconn dijo al medio fuente que la fábrica de Kameyama es apta para la producción de mascarillas por sus altos estándares de higiene imprescindibles para producirlas, pero nunca antes había producido este tipo de producto. Por el momento, Foxconn no ha informado sobre el precio ni los países de distribución de las mascarillas, pero dijo al Post en un comunicado que espera contribuir a la sociedad con la producción de estos productos de higiene.

Las mascarillas se han convertido en uno de los productos más valiosos en la crisis del coronavirus, aunque la Organización Mundial de la Salud no confirma que su uso pueda prevenir el contagio. Sin embargo, su demanda se ha disparado y algunos están tratando de hacer su agosto vendiendo estos productos. Recientemente, Amazon informó que estaba tomando medidas contra los vendedores dentro de su plataforma que se aprovechan del pánico ante el coronavirus e incrementan el precio de las mascarillas en ella.

El coronavirus se ha cobrado la vida de más de 2,900 personas en todo el mundo y ha provocado la cancelación de eventos como el MWC 2020 y el Carnaval de Venecia. Reportes recientes aseguran incluso que esta crisis podría poner en peligro la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que están previstos para agosto de este año.