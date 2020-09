Samsung reopens Galaxy Z Flip factory after coronavirus shutdown

Patrick Holland/CNET



Samsung resumed operations at a South Korean factory after it was closed for the weekend over a case of coronavirus infection.

Just a few weeks after the presentation of the Galaxy Z Flip, the Korean electronics giant closed a factory in South Korea that produces that clamshell phone. The plant, located in the Korean city of Gumi, closed after an employee of the wireless division that is in charge of producing the phones tested positive for this pneumonia-like illness.



Samsung dijo que un empleado dio positivo por coronavirus el 22 de febrero. Se espera que la fábrica vuelva a abrir el 24 de febrero y que el impacto del cierre sea mínimo. “La salud y la seguridad de nuestros empleados son nuestra máxima prioridad”, dijo Samsung. “La compañía planea implementar todas las medidas necesarias para la desinfección y la contención muy pronto”.

El lunes 24 de febrero, Samsung dijo que la fábrica había vuelto a su operación normal y que no espera que el cierre tenga un impacto en la producción.

El nuevo coronavirus, ahora llamado SARS-CoV-2, se originó en Wuhan, China, y hasta ahora ha matado a más de 2,000 personas e infectado a más de 75,000. Se han confirmado casos en Estados Unidos, Europa, Asia, Oriente Medio, África y Australia.

Los temores por el coronavirus llevaron a Facebook a suspender una cumbre de marketing que iba a tener lugar en marzo en San Francisco y que se esperaba atrajera a 4,000 personas. En Barcelona también se canceló el Mobile World Congress, programado para finales de febrero.

Samsung no es el único fabricante de teléfonos que puede verse afectado por la enfermedad. Apple dijo a principios de este mes que probablemente la estimación de ingresos trimestrales que dio el mes pasado será menor, citando dos causas para ello: que el coronavirus está afectando tanto la demanda de los clientes chinos como las capacidades de producción dentro de China.

SamMobile informó anteriormente sobre la noticia del cierre.

Nota del editor: Esta nota fue actualizada el 25 de febrero a las 9:58 am/PST para agregar información sobre la reapertura de la fábrica.

