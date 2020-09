NBA and NHL are watching the coronavirus in case they should take action: report

For news and updates on the coronavirus pandemic, visit the WHO website.

And the Olympics are in check from the coronavirusWhat about sports competitions in America? For now, none will be canceled, but committees are being created to study the actions of each league, according to a note published by the New York Post.

In a note published on February 28, the Post assures that “most of the sports leagues in the United States are creating committees on the coronavirus and consulting with medical experts, while closely monitoring the spread of the disease. “



Reproduciendo:

Mira esto:



Coronavirus: Lo que necesitas saber sobre el brote de…



3:29



“La salud y seguridad de nuestros empleados, equipos, jugadores y fanáticos es primordial”, dijo el portavoz de la NBA, Mike Bass. El baloncesto profesional estadounidense apenas su temporada regular en abril. “Estamos coordinando con nuestros equipos y consultando con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y especialistas en enfermedades infecciosas sobre el coronavirus, y continuamos monitoreando de cerca la situación”, agregó.

En la NHL se creó un subcomité de Control de Enfermedades Infecciosas, aseguró Bill Daly, comisionado adjunto de la liga. La MLB, por su parte, no se ha pronunciado todavía y sus partidos de spring training se desarrollan con normalidad.

Hasta este viernes, en Estados Unidos se contabilizan 60 personas infectadas, 42 de ellas se contagiaron en el famoso crucero Diamond Princess. Por la baja cantidad, no se han tomado medidas drásticas, como en Italia donde se están jugando partidos a puerta cerrada o Asia, donde se suspendieron las principales ligas de fútbol.

Según el New York Post, en Suiza, donde se han conocido 100 casos, se suspendieron eventos con más de 1,000 participantes.