IPhone SE 2 components delayed by coronavirus: report

CNET



He coronavirus could negatively impact one of Apple’s products planned for the first half of the year: the iPhone SE 2.

According to a DigiTimes report, some components of this anticipated cell phone could be delayed and would begin to be delivered during the second quarter of the year and not in the first as Apple had originally requested. The delay would also affect the availability of the cell phone.



Reproduciendo:

Mira esto:



Coronavirus: Lo que necesitas saber sobre el brote de…



3:29



DigiTimes, un medio normalmente confiable y con fuentes en las cadenas de producción, dijo esta misma semana en un reporte separado que el iPhone SE 2, también conocido como iPhone 9, ya está en la fase final de pruebas y estaría listo para su producción. Sin embargo, estos retrasos afectarían los tiempos planeados.

Hasta ahora, todos los reportes sugerían que el iPhone SE 2 se presentaría en marzo, junto a nuevos productos como un iPad Pro, AirTag y posiblemente actualizaciones para las MacBook. Apple aún no ha enviado invitaciones y es posible que no se celebre ante la cancelación de otros eventos —como el I/O y F8— en semanas y meses próximos.

El iPhone SE 2 es un teléfono que se ha venido reportando desde hace un par de años, pero la fabricante de Cupertino no ha dado señas de dicho dispositivo. El iPhone SE 2 es conocido también como iPhone 9 porque sería similar al iPhone 8 tanto para en diseño con Touch ID como en características.

Apple no da comentarios sobre reportes o rumores.

Amazing Stories y otras famosas antologías de TV [fotos] To see photos