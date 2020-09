Google employee in Zurich is diagnosed with coronavirus

Angela Lang / CNET



A Google employee in the city of Zurich in Switzerland was diagnosed with the coronavirusthe company said on Friday, February 28.

The virus and the respiratory disease it causes, officially known as COVID-19, have had a global impact and have also affected the technology industry that has been forced to cancel conferences such as MWC in Barcelona and F8, the conference for developers. of Facebook, in California.



“Podemos confirmar que un empleado de nuestra oficina en Zúrich fue diagnosticado con el coronavirus”, dijo un vocero de Google en un comunicado. “Estuvo en la oficina de Zúrich por tiempo limitado, antes de desarrollar algún síntoma. Hemos tomado ––y continuaremos tomando–– todas las medidas de precaución necesarias de acuerdo con el consejo de los oficiales de salud pública, ya que la salud y seguridad de todos es una prioridad para nosotros”.

La oficina de Google en Zúrich, como el resto de las oficinas de la compañía, continúa abierta. El sitio Web Business Insider fue el primero en reportar el caso.

El coronavirus surgió primero en China y fue reportado por primera vez a la OMS el 31 de diciembre de 2019. Ha cobrado la vida de más de 2,800 personas e infectado a más de 84,000.

El viernes 28 de febrero, Google también indicó que cancelaría el evento Google News Initiative Summit a causa del coronavirus. La conferencia, la cual se llevaría a cabo a finales de abril en Sunnyvale, California, iba a reunir a cientos de personas que laboran en la industria de los medios.

“Lamentamos tener que cancelar nuestro evento global de Google News Initiative, pero la salud y el bienestar de nuestros invitados es nuestra prioridad número uno”, dijo Richard Gingras, vicepresidente de noticias de Google en un comunicado de prensa.

La enfermedad, que tiene síntomas parecidos a los de la influenza, ha afectado a varios en la industria de la tecnología. Por ejemplo, Facebook anuncio el jueves la cancelación de F8, el evento más grande que la red social realiza en el año. Ante esta cancelación, la empresa de tecnología realizará diversos eventos locales, así como transmisiones en vivo. Otro evento que fue cancelado fue MWC, la enorme conferencia enfocada en teléfonos móviles celebrada en Barcelona, España.

Al momento de escribir este artículo, Google no ha cancelado su conferencia anual de desarrolladores, Google I/O, programada para mayo.