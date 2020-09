Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra and Z Flip: Prices, offers and how to buy cell phones

Angela Lang / CNET



Samsung presented on February 11 the Galaxy S20, S20 Plus and S20 Ultra, its new phones that are available in stores from March 6, the same day that the devices purchased in presale will be shipped.

At February 11 event, Samsung also introduced the Galaxy Z Flip, which will cost US $ 1,380 and is available in physical stores and in-store online from Samsung.

Galaxy S20 and Z Flip prices 128GB 256GB 513GB Galaxy S20 US$999 N/A N/A Galaxy S20 Plus US$1,199 N/A US$1,349 Galaxy S20 Ultra US$1,399 N/A US$1,599 Galaxy Z Flip N/A $1,380 N/A

AT&T



For a limited time, customers with an AT&T Unlimited Extra or AT&T Unlimited Elite plan can get a Galaxy S20 for free and a Galaxy S20 Plus starting at $ 200 by transferring their line, purchasing a qualified installation plan, and trading in their phone. current.

All three devices in the S20 line will have access to AT & T’s 5G network, while the Galaxy S20 Plus and Galaxy S20 Ultra will also be able to access the 5G + network in crowded places such as stadiums or schools.

The Galaxy Z Flip with AT&T retails for $ 1,379.99 or can be had for $ 46 per month on a 30-month plan. The Z Flip is available at select stores and on the AT&T website.



Reproduciendo:

Mira esto:



Galaxy S20 Ultra: Prueba de caídas



5:56



Sprint

La nueva línea S20 está disponible en el sitio Web de Sprint.

Las ofertas de Sprint son:

Cámbiate a Sprint y obtén el Galaxy S20 5G gratis si canjeas tu Galaxy S8 o cualquier otro dispositivo posterior en “cualquier condición”.

Contrata bajo un plan de renta Sprint Flex el Galaxy S20, Galaxy S20 Plus o Galaxy S20 Ultra y obtén un segundo Galaxy S20.

El Galaxy Z Flip también fue lanzado el 14 de febrero y se puede comprar a través del sitio Web de la operadora. Su precio con Sprint es de US$1,380 o también se puede comprar por US$57.50 mensuales con un plan de renta Sprint Flex.

T-Mobile

La línea S20 está disponible en tiendas T-Mobile a partir del 6 de marzo.

Los precios según cada dispositivo son:

Galaxy S20 de 128GB estará disponible por US$41.67 mensuales en un plan de 24 meses

Galaxy S20 Plus de 128GB estará disponible por US$50 mensuales en un plan de 24 meses y el modelo de 512GB estará disponible por US$50 mensuales en un plan de 24 meses y un pago inicial de US$149.99

Galaxy S20 Ultra de 128GB estará disponible por US$58.34 mensuales en un plan de 24 meses y el modelo de 512GB estará disponible por US$58.34 mensuales en un plan de 24 meses y un pago inicial de US$199.99

Las ofertas de T-Mobile son:

Todos los clientes nuevos o existentes pueden obtener cualquier Galaxy S20 a mitad de precio cuando canjean su teléfono existente.

La operadora ofrece un Galaxy S20 5G gratis en la compra de un Galaxy S20 5G y al agregar una línea.

Clientes también recibirán hasta US$200 de crédito en la tienda en línea Samsung.com al adquirir en preventa alguno de los teléfonos de la línea Galaxy S20.



Reproduciendo:

Mira esto:



Galaxy S20: Prueba de caídas



4:59



Verizon

El Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 Ultra están disponibles en tiendas físicas y en línea a partir del 6 de marzo. Por su parte, el Galaxy S20 estará disponible “en el segundo trimestre de 2020”, según un comunicado de prensa.

Los precios según cada dispositivo son:

Galaxy S20 estará disponible por US$41.66 mensuales en un plan de 24 meses

Galaxy S20 Plus estará disponible por US$49.99 mensuales en un plan de 24 meses

Galaxy S20 Ultra estará disponible por US$58.33 mensuales en un plan de 24 meses

Estas son las ofertas de Verizon:

Compra un Galaxy S20 Ultra 5G o un Galaxy S20 Plus 5G y obtén hasta US$1,050 de descuento en un segundo dispositivo Galaxy S20 al añadir una nueva línea y comprar el teléfono bajo un plan de pagos de Verizon.

Clientes nuevos y existentes pueden ahorrar US$150 adicionales al comprar un Galaxy S20 Plus 5G. Este descuento será retribuido en 24 mensualidades.

Clientes existentes pueden ahorrar hasta US$300 cuando actualizan sus dispositivos a un nuevo Galaxy S20, canjean su actual teléfono y cuentan con un plan ilimitado Verizon

Verizon ofrece hasta US$200 en créditos con Samsung a usuarios que compren en preventa el Galaxy S20 Plus o el Galaxy S20 Ultra.

Verizon también ofrece una suscripción de 6 meses al servicio de videojuegos por streaming Hatch en la compra de un Galaxy S20 Plus o el Galaxy S20 Ultra.

Visible

Visible, compañía de prepago de Verizon, tendrá disponible el Galaxy S20 a un precio de US$984 y el S20 Plus a US$1,176.

De acuerdo con la operadora, el 4 de marzo anunciarán una oferta para adquirir alguno de estos dispositivos y “más tarde en marzo” agregarán el Galaxy S20 Ultra a su inventario.



Reproduciendo:

Mira esto:



Unboxing del Galaxy Z Flip: Abrimos la caja del teléfono…



9:11



US Cellular

La operadora ofrece un descuento de US$500 en todos los modelos S20 a nuevos clientes que se suscriban a los planes ilimitados Everyday or Even Better, mientras que los clientes actuales de US Cellular pueden adquirir un S20 con un descuento de hasta US$200.

Sam’s Club



Best Buy

Best Buy ofrece los tres modelos Galaxy S20 y ofrece hasta US$850 de descuento para clientes que adquieran un dispositivo en preventa, con activación calificada e intercambio de tu teléfono actual. La tienda de electrónicos también ofrece el Z Flip con un descuento de hasta US$350 al intercambiar tu teléfono actual y activar el teléfono.

Precio y disponibilidad del Galaxy Z Flip en México

El nuevo teléfono plegable de Samsung ya está disponible en preventa en la tienda en línea de Samsung México a un precio inicial de $33,000 pesos ($32,999 pesos para se exactos). Los usuarios que lo compren en preventa podrán hacerlo a 18 meses sin intereses con tarjetas participantes y 50 clientes podrán acceder a un evento VIP para recoger el producto.

Nota del editor: Este artículo se irá actualizado conforme tengamos información nueva.



Los Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra y Galaxy S20 Plus desde todos sus ángulos [fotos] To see photos