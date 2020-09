Facebook cancels its F8 conference for fear of contagion of coronavirus

James Martin/CNET



Facebook said Thursday, February 27, that it will cancel its annual F8 developer conference, the social media giant’s biggest event of the year, over concerns about the spread of coronavirus. The decision is unusual and illustrates how the COVID-19 respiratory disease outbreak continues to impact the operations of the world’s largest tech companies.

The coronavirus, which was discovered in December in China, has already infected more than 82,000 people. At least 2,804 people have died from the respiratory disease. Facebook’s decision comes after the cancellation of many other events, including Mobile World Congress 2020, and is forcing Japan to contemplate cancellation of the 2020 Olympics.



“Esta fue una decisión difícil de tomar: F8 es un evento increíblemente importante para Facebook y es una de nuestras formas favoritas de celebrar a todos ustedes en todo el mundo, pero debemos priorizar la salud y la seguridad de nuestros socios desarrolladores, empleados y todos los que ayudan a hacer el F8 “, dijo en un comunicado Konstantinos Papamiltiadis, director de plataformas y programas para desarrolladores de Facebook.

La conferencia de desarrolladores F8 de Facebook estaba programada para el 5 y 6 de mayo en el Centro de Convenciones San Jose McEnery. El año pasado, el evento congregó a más de 5,000 desarrolladores, creadores y empresarios de todo el mundo.

El cofundador y presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, también suele pronunciar un discurso de apertura en este evento, brindándole a la compañía la oportunidad de mostrar cómo la red social está abordando sus mayores problemas, desde violaciones a la privacidad hasta la desinformación. Facebook se ha enfrentado a un mayor escrutinio por parte de legisladores y reguladores después de que surgieran revelaciones en 2018 de que la consultora política del Reino Unido Cambridge Analytica obtuvo los datos de hasta 87 millones de usuarios sin su consentimiento. En julio, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos golpeó a Facebook con una multa récord de US$5,000 millones por violar la privacidad de los consumidores.

En lugar del F8, la compañía dijo que planea reunir a los desarrolladores en eventos, videos y contenido en vivo transmitidos localmente. Sin embargo, Facebook no tenía más detalles sobre cuándo ocurrirían estas reuniones.

Una semana después de cuando se iba a celebrar el F8, se realizará la conferencia anual para desarrolladores Google I/O. CNET en Español contactó a Google, que indicó que seguirá monitoreando el desarrollo del coronavirus, así como las mejores prácticas establecidas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades para aplicarlas. Por lo pronto, sin embargo, la conferencia Google I/O sigue programada para llevarse a cabo del 12 al 14 de mayo.