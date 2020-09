Coronavirus could become a pandemic, warns WHO

Anthony Kwan/Getty Images



The Director General of the World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, said that the coronavirus it has not spread uncontrollably and that “we are not witnessing serious illness or large-scale deaths.” However, Ghebreyesus said the virus does have the potential to become a pandemic.

“For the moment, we are not witnessing the uncontained global spread of this #coronavirus, and we are not witnessing large-scale severe disease or death. Does this virus have pandemic potential? Absolutely.

Are we there yet? From our assessment not yet”-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020

On Monday, February 24, Ghebreyesus indicated that coronavirus epidemics are being seen in different parts of the world, so “we must focus on containment, while doing everything possible to prepare for a possible pandemic.” According to the WHO, the worldwide spread of a new disease is considered a pandemic and to be called that it must have a high degree of infection.



De acuerdo con la OMS, se debe dar prioridad a cuidar la salud de los trabajadores en el sector salud, se debe alentar a las comunidades a proteger a las personas que están en mayor riesgo de contraer el virus, además de dar prioridad a los países más vulnerables.

“El porcentaje de fallecimientos es de entre un 2 por ciento y un 4 por ciento en Wuhan, China; y alrededor de un 0.7 por ciento fuera de Wuhan”, según la OMS, quien dijo que el coronavirus tuvo su pico más alto de contagio entre el 23 de enero y el 2 de febrero, y que desde entonces la epidemia ha ido disminuyendo.

El coronavirus, cuyo nombre científico es SARS-CoV-2, fue reportado por primera vez a la OMS el 31 de diciembre de 2019 y fue detectado en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Al 24 de febrero, se han reportado un total de 79,331 casos confirmados de coronavirus y se han confirmado 2,618 muertes a nivel mundial.

La expansión del virus ha afectado la producción de empresas de tecnología como Apple y Samsung, y también ha provocado la cancelación de eventos como el Mobile World Congress en Barcelona, España y también ha afectado la participación de empresas en el Congreso de Desarrolladores de Videojuegos 2020.