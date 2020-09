Apple restricts travel, closes stores over coronavirus fears

Getty Images



Apple is taking the spread of the new coronavirus and has issued new orders to safeguard the health of its employees.

According to reports from AppleInsider and Bloomberg, Apple has asked its employees not to travel to some countries such as Italy, China and Korea, among others, unless they are extremely important trips. The company has also closed stores in Italy, following orders from the local government.



En un comunicado interno al que tuvo acceso Bloomberg, Apple pide a los empleados consultar con algún vicepresidente si un viaje a las regiones restringidas es de suma importancia como para realizarse, o si es posible posponerlo o cancelarlo. Apple también está sugiriendo como alternativa el realizar juntas virtuales por teléfono o video.

En Italia específicamente, el gobierno ha pedido que tiendas físicas de tamaño mediano a grande cierren temporalmente, algo que afecta a las tiendas de Apple. La firma de Cupertino tuvo que cerrar tiendas también en China, aunque se espera que pronto vuelvan a abrir. Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, dijo recientemente que China tiene “bajo control” el brote del coronavirus.

Italia es el país más afectado por el coronavirus luego de China, dice AppleInsider, con 79 muertes registradas. Según cifras oficiales, el número de muertos en todo el mundo ya supera las 3,100 personas. Unas 92,000 personas en todo el mundo tendrían la enfermedad.

Apple sería una de las empresas tecnológicas más golpeadas por el coronavirus y todas sus consecuencias. La empresa, según rumores, estaba preparando un evento para este marzo y anunciar nuevos iPad, un nuevo iPhone de bajo costo, entre otros productos. El evento podría verse cancelado o pospuesto, afectando los planes de lanzamiento.

Otras empresas como Google y Facebook ya anunciaron la cancelación de eventos para los próximos meses, y Apple tiene en puerta el WWDC (que normalmente se celebra en junio), y aunque la empresa no ha dicho nada al respecto, dicho evento también se podría ver afectado.